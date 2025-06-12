ШІ спрогнозував, які професії в Україні можуть незабаром зникнути

12 июня 2025, 10:45

Серед професій, які перебувають у зоні ризику, найчастіше згадуються перекладачі, бухгалтери початкового рівня, оператори call-центрів, касири та контент-менеджери, які виконують рутинні завдання.

Штучний інтелект уже сьогодні здатний виконувати автоматичний переклад, вести базову бухгалтерію і спілкуватися з клієнтами в чатах.



Рідше в переліку професій, що зникають, згадуються водії та працівники логістики. Однак і в цих сферах автоматизація вже робить перші кроки, і в майбутньому може витіснити деякі категорії зайнятості.



ШІ також звертає увагу, що зникнення професій - не завжди кінець. Найчастіше йдеться про трансформацію ролей: від працівників вимагатимуться нові навички, більше креативності, гнучкості та аналітичного мислення. Особливо це актуально для аналітиків, фахівців з опрацювання інформації та спеціалістів клієнтського сервісу.