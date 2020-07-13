Які навички потрібні сучасному студенту?

13 июля 2020, 15:15

Світ змінюється дуже швидко. Те, що ще кілька років тому цінувалося у випускниках ВНЗ, сьогодні виявляється вже непотрібним. Важливо розуміти, що отримання диплома не має стати самоціллю. У країні, де у кожного другого є диплом про вищу освіту, не так-то просто виділитися з натовпу і знайти конкурентні переваги. Таким чином, правильніше ставити питання не про тих навичках, які цінуються сьогодні, а про тих, які будуть на вершині попиту завтра.

Навички міжособистісного спілкування

Давайте почнемо з очевидного. Якщо ваша майбутня професія не передбачає життя на безлюдному острові без доступу до інтернету, вам потрібно буде спілкуватися з людьми. Чим краще ви знаходите контакт і вирішуєте проблеми, тим комфортніше будете почувати себе після закінчення навчання. Час, витрачений на доповіді і презентації, не буде витрачено даремно, якщо ви навчитеся без страху виступати перед аудиторією. Ці завдання готують вас до більш значущих публічних виступів. Робота над командним проектом з вашими однокурсниками також є надзвичайно корисним досвідом.

Самодисципліна та мотивація

Менеджери більше не хочуть стежити за кожним кроком своїх підлеглих. Співробітники стають більш дисциплінованими, тому що за невиконане в строк завдання ніхто не похвалить. Тайм-менеджмент все ще знаходиться на вершині навичок, які роботодавці шукають в кандидатах на вакансії. Також, багато компаній пропонують віддалені позиції. Це означає, що контроль за своєчасне виконання повністю лягає на ваші плечі. Роки в університеті - відмінний час для відточування цих навичок. Намагайтеся виконувати завдання викладачів вчасно. Навіть якщо для цього потрібна допомога з боку - використовуйте її. Зараз існує безліч сервісів для студентів. Навички пошуку альтернативних рішень стануть у пригоді. Ви завжди можете розраховувати на сервiс Custom Writing.

Креативність

Ще не так давно однією з цілей освітнього процесу була гомогенізація учнів. Студенти повинні були мати схожі ідеї і переконання, щоб поліпшити економічну ситуацію. У сьогоднішній реальності все працює трохи інакше. Компанії шукають інноваційні нетривіальні ідеї, які можуть змінити майбутнє. Будьте тим випускником зі свіжим поглядом, який може запропонувати роботодавцям додаткову гнучкість, креативність і адаптивність. Ваш інноваційний підхід може мати величезне значення і допомогти компанії перевершити конкурентів, стати лідером на цьому ринку. У студентські роки можна сміливо відвідувати різні творчі гуртки, знаючи, що в майбутньому креативність буде одним з основних козирів в рукаві.