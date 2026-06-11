Lenovo та Hillel IT School допомогли школярам випустити власну гру

11 июня 2026, 11:45

Компанія Lenovo підтримала створення повноцінної гри на платформі Roblox, над якою працювали випускники курсів із розробки ігор і 3D-моделювання Hillel IT School.

Проєкт реалізований з інтеграцією бренду Lenovo в ігровий світ і механіки, з використанням бренд артефактів компанії, і був представлений на найбільшому фестивалі попкультури в Україні FANCON.



Ідея проєкту зародилася з простого, але дуже важливого бажання — перетворити захоплення дітей іграми на професійні навички. Для компанії Lenovo підтримка таких ініціатив — це спосіб показати юним талантам, що технології є потужним інструментом для розвитку креативного мислення, командної роботи й перших кроків у професії.



«Було дуже не просто. Доводилося багато вчитись, передивлятись уроки й постійно щось перероблювати, адже хотілось отримати ідеальний результат. Але коли побачив готову гру, зрозумів: час не був витрачений даремно. І це дуже класно, що ти можеш реалізувати саме свої ідеї: ті, які збирались в голові, ті, яких не вистачає в грі», — коментує Борислав Вакуленко, учасник проєкту.

До створення гри долучилася команда з 11 школярів від 9 до 16 років. Проєкт обʼєднав учасників з різних міст України, Польщі, Болгарії та Норвегії. Команда працювала як повноцінна студія розробки: проводила регулярні командні зустрічі в Discord і слідкувала за задачами в Trello, працювала з дедлайнами, проходила код-рев’ю та тестування.

Для проєкту було обрано гру Roblox, оскільки вона є однією з найбільших ігрових платформ у світі. Для молоді це простір, де можна розважатися, вчитись і розвивати креативні й технічні навички. Так, для учасників процес навчання став максимально органічним та захопливим.

За сім місяців студенти Hillel IT School створили гру на виживання з відкритим світом — “Expedition”. У ній гравець має збирати ресурси, підтримувати життєві показники, взаємодіяти з NPC, виконувати сюжетні квести та поступово ремонтувати автомобіль. Весь ігровий світ, який побудувала команда, можна побачити в трейлері гри або вже зараз зануритись у гру за посиланням.

Результати проєкту — це повноцінна indie-розробка:

понад 15 000 рядків коду;

800+ змодельованих об’єктів;

60+ унікальних анімацій;

100 виправлених багів;

25+ варіантів одягу.

«Разом з Hillel IT School ми об’єднали наші зусилля, щоб дати молоді досвід роботи над реальним цифровим продуктом. Ми в компанії віримо, що великі технологічні ідеї можуть народжуватися незалежно від віку, тому для нас дуже важливо підтримувати талановиту молодь, яка формуватиме майбутнє України», — коментує Марина Кайдаш, маркетинг менеджерка Lenovo в Україні.

«У подібному партнерстві важливо те, що українська молодь створювала не просто брендований контент, а реальний продукт – з реальним задумом і реальним досвідом. Команда Lenovo має рацію: великі ідеї народжуються незалежно від віку. Я б додав – і незалежно від досвіду, якщо є правильне середовище. І дуже круто, коли бізнеси об'єднуються, щоб створювати такі історії. Бо зрештою йдеться не лише про технології, а про дітей, які вчаться брати відповідальність за результат, працювати в команді, йти до мети. Це корисно в будь-якій професії і в житті», – Вадим Друмов, СЕО та співзасновник Hillel IT School.