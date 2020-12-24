Игровая компания Roblox готовится к IPO

24 декабря 2020, 12:15

В 2020 году сегмент видеоигр получил сильный импульс благодаря пандемии Covid-19, которая вынудила многих людей проводить больше времени дома.

В результате этого люди стали больше обращаться к домашним видам развлечений, включая видеоигры. Согласно данным NPD Group, расходы на видеоигры в США в третьем квартале текущего года составили $11,2 млрд, увеличившись на 24%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На этом фоне особенно выделяется Roblox, которая готовит IPO в начале 2021 года.



Кстати, Roblox IPO могло состояться до конца этого года, но было отложено. Перенос сроков, возможно, возник из-за того, что компания решила улучшить цену размещения. Опыт двух предыдущих IPO Airbnb и DoorDash показал, что первоначальная оценка может быть занижена по сравнению со спросом, который складывается на рынке. А спрос на Roblox IPO мог бы сильно превзойти оценку инвестиционных банкиров.



У Roblox есть одна особенность, которая сильно отличает ее от других производителей видеоигр. Компания служит платформой для создателей игр, поэтому ее собственные затраты на игры минимальны. Разработчики же участвуют в доле получаемой выручки, что является для них стимулом для создания новых игр. Больше игр привлекает больше пользователей, что увеличивает выручку как для компании, так и для создателей игр. Так, выплаты разработчикам за первые 9 месяцев 2020 года подскочили на 190% до $209,2 млн. А количество активных пользователей у компании за год почти удвоилось до 36,2 млн.



Модель компании в чем-то напоминает YouTube, где наиболее активные пользователи сами создают контент, что делает платформу привлекательной для всех пользователей. Roblox делает примерно то же самое только с видеоиграми. Несомненно, модель интересная – и она уже неплохо работает на практике. За первые девять месяцев 2020 года компания увеличила выручку на 68% до $588,7 млн. Правда, Roblox также отчиталась об убытке за тот же период в размере $203,2 млн. Однако у бизнес-модели Roblox есть все шансы со временем выйти на чистую прибыль. Главный вопрос – цена при IPO – пока остается открытым. От этого будет зависеть решение о ее привлекательности с точки зрения инвестирования.