Технології OPPO для жінок, які змінюють світ

26 февраля 2025, 15:15

8 березня завжди було днем визнання досягнень жінок, але сьогодні в Україні воно має ще більш глибоке значення.

В умовах війни українські жінки демонструють надзвичайну стійкість - виховують дітей у надскладних умовах, невпинно волонтерять, працюють та відважно служать у Збройних силах. Незважаючи на постійні дебати щодо цього дня, він залишається потужним нагадуванням про життєво важливу роль жінок у формуванні майбутнього.



Щоб вшанувати їхню силу, OPPO AED Україна оголошує знижки на широкий спектр гаджетів. Від передової серії Reno до новітніх смарт-годинників та навушників, пристрої OPPO дають жінкам можливість залишатися на зв'язку, бути креативними та нестримними, реалізовувати мрії та робити цей світ краще.



OPPO Reno12 отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, який передає понад мільярд кольорів і захищає очі від шкідливого синього світла. Уперше в світі використовується скло Corning Gorilla Glass 7i, що забезпечує виняткову міцність, а стандарт IP65 гарантує захист від пилу та води.

Потужна мобільна платформа MediaTek Dimensity 7300-Energy у поєднанні з технологією RAM-Vita забезпечує швидку роботу пристрою та утримує додатки у фоні до 72 годин. Функція розширення ОЗП дозволяє збільшити оперативну пам’ять до 12 ГБ. Крім того, функція розширення оперативної пам'яті OPPO може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять.

Смартфон підтримує 80Вт швидку зарядку OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge, яка наповнить 5000 мАг акумулятор до 49% лише за 18 хвилин, а до 100% – за 46 хвилин.

Камери Reno12 розширюють можливості мобільної фотографії: 50 Мп основний модуль із сенсором Sony LYT-600 та OIS, 32 Мп селфі-камера, а також ультраширококутний і макрооб'єктиви забезпечують ідеальні кадри в будь-яких умовах.

ОРРО Reno12 (12/256 Гб) звичайна ціна 19 999 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 16 999 грн



OPPO Reno12 F оснащений дизайном Cosmos Ring із підсвічуванням Halo Light, яке працює як система сповіщень і синхронізується з музикою. Завдяки захисту All-Round Armour, міцному склу та корпусу, смартфон отримав сертифікацію IP64 і 5-зірковий рейтинг SGS за надійність.

Основна камера 50 Мп доповнена 8 Мп надширококутною та 32 Мп фронтальною з функціями AI Eraser і AI Smart Image Matting 2.0 для видалення об'єктів і покращення портретів. Режим Pro Portrait створює ефект боке, забезпечуючи деталізацію та природну ретуш.Процесор Qualcomm Snapdragon 685 4G, 8 ГБ оперативної пам’яті (з можливістю розширення до +8 ГБ) і до 512 ГБ сховища забезпечують плавну роботу. Батарея 5000 мАг та швидка зарядка 45 Вт SUPERVOOC дозволяють працювати до 1,85 днів і заряджатися за 75 хвилин.

ОРРО Reno12F 4G (8/256 Гб) звичайна ціна 14 499 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 9 999 грн

ОРРО Reno12F 4G (8/512 Гб) звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 11 999 грн

ОРРО Reno12FS 5G (12/512 Гб) звичайна ціна 17 999 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 14 499 грн



OPPO Pad Neo – це універсальний планшет із 11,4-дюймовим дисплеєм (90 Гц) та співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує зручність перегляду та роботи. Завдяки роздільній здатності 2408 × 1720, 96% охопленню NTSC і піковій яскравості 400 ніт, екран передає чітке та насичене зображення. Він першим отримав сертифікацію TÜV Rheinland Circadian Friendly і Full Care Display 2.0.

Пристрій працює на Android 13 із ColorOS 13.2 та оснащений процесором MediaTek Helio G99. Подвійні 8 Мп камери, якісний звук Omnibearing і підтримка розширення пам’яті роблять його відмінним вибором для роботи та розваг.

Планшет має великий акумулятор на 8000 мАг із швидкою зарядкою SUPERVOOC 33 Вт, а 128 ГБ вбудованої пам’яті можна доповнити розширенням ОЗП до 16 ГБ завдяки OPPO RAM Expansion.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 12 999 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 11 999 грн

ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi звичайна ціна 11 111 грн.Акційна ціна (24/02-09/03) 9 999 грн

Додатково: придбай фірмовий чохол на обраний планшет OPPO Pad Neo.



Навушники OPPO Enco Air4 Pro забезпечують глибоке активне шумопоглинання до 49 дБ у широкому діапазоні до 4000 Гц, ефективно усуваючи фонові звуки, включно з шумом вітру. Завдяки потрійному мікрофону якість зв’язку залишається стабільною навіть при вітрі до 20 км/год. Висока ефективність шумозаглушення підтверджена сертифікацією TÜV Rheinland.

Навушники оснащені 12,4 мм динаміком Extra Large Driver та підтримують Bluetooth-кодек LHDC 5.0 (Hi-Res Audio), що забезпечує передачу даних до 1 Мбіт/с із високою частотою дискретизації та деталізацією.

Час автономної роботи досягає 44 годин із зарядним кейсом, а завдяки стандарту IP55 навушники захищені від пилу та вологи. Мінімальна затримка у 47 мс робить їх чудовим вибором для геймерів та стримерів. Enco Air4 Pro підтримують одночасне підключення до двох пристроїв і сумісні з Android, iOS та Windows.

OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3 999 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 2 999 грн

Молодша модель OPPO Enco Air4 коштуватиме 2 499 грн замість 3 499 грн (17/02-09/03)



Смарт годинник OPPO Watch X працює на Wear OS 4 та оснащений двоядерною архітектурою, що забезпечує до 100 годин автономної роботи або 12 днів у режимі енергозбереження. Великий акумулятор на 500 мАг підтримує швидку зарядку Watch VOOC TM, дозволяючи повністю зарядити пристрій за 60 хвилин. Завдяки Google Play та інтеграції з Google Assistant, Maps і Wallet, годинник пропонує зручні функції для щоденного використання.

Пристрій оснащений двочастотним GPS, що підвищує точність позиціонування під час тренувань на відкритому повітрі. Він автоматично розпізнає види спорту, а для бігунів доступна функція аналізу бігової пози. Унікальний режим для бадмінтону допомагає оцінити ефективність гри за п’ятьма ключовими параметрами.

OPPO Watch X відстежує сон, рівень кисню в крові, серцевий ритм та рівень стресу завдяки вдосконаленим датчикам. Дані синхронізуються з додатком OPPO OHealth і підтримують Health Connect на Android. Пристрій відповідає стандарту MIL-STD-810H, має захист IP68 та водонепроникність 5ATM, що робить його надійним компаньйоном у будь-яких умовах.

OPPO Watch X звичайна ціна 15 999 грн. Акційна ціна (24/02-09/03) 12 999 грн

Акційний період триває до 9 березня, щоб якомога більше українок могли отримати доступ до високоякісних технологій за найкращими цінами. Ця кампанія - більше, ніж просто розпродаж, це данина силі, мужності та рішучості українських жінок, а тому OPPO AED Україна розширює лінійку гаджетів з акційними цінами:

● Смартфон OPPO A40m 8/256 коштуватиме 7 999 грн замість 8 499 грн, (24/02-09/03).

● Смартфон OPPO A3 6/256 коштуватиме 7 499 грн замість 7 999 грн, (17/02-09/03).

● Смартфон OPPO A3 6/128 коштуватиме 6 499 грн замість 7 499 грн, (17/02-09/03).

● Смартфон OPPO A3x 4/128 коштуватиме 4 999 грн замість 5 999 грн, (17/02-09/03).

● TWS навушники ОРРО X3i коштуватимуть 4 444 грн замість 5 555 грн, (24/02-09/03).

● TWS навушники ОРРО Buds2 Pro коштуватимуть 1 111 грн замість 2 499 грн, (24/02-09/03).

● TWS навушники ОРРО Buds2 коштуватимуть 999 грн замість 1 999 грн, (17/02-09/03).

Акційні моделі смартфонів та інших гаджетів ОРРО доступні для українських користувачів на сайтах і в магазинах партнерів oppoua.com, ALLO, Citrus, Comfy, KTC, Foxtrot, Rozetka та інших.