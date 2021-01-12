Фокус инвесторов смещается на акции аутсайдеров 2020 года

12 января 2021, 11:45

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции».

Участники конференции ждут восстановления экономики уже во втором полугодии 2021 года и отмечают, что на фондовом рынке самым высоким потенциалом роста обладают бумаги секторов, наиболее сильно пострадавших от пандемии.



По различным оценкам, глобальный кризис 2020 г. стал самыми масштабным со времен Великой депрессии, но и, похоже, самым недолгим: восстановление ожидается уже во втором полугодии 2021 г., а по итогам года МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 5,2%. Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая, для развитых стран восстановление будет более умеренным, около 3,9%, а для развивающихся заметно более выраженным – около 6%: «Российская экономика после снижения на 4%, что значительно лучше прогнозов, которые делались в середине года, в 2021 г. может продемонстрировать рост примерно на 2,8-3%».



Вместе с тем, реализации позитивных сценариев, как подчеркивает начальник отдела анализа рынков ИГ «УНИВЕР Капитал» Елена Шишкина, в значительной степени будет зависеть от ситуации с коронавирусом: «Какие еще сюрпризы готовит пандемия неизвестно. В недавно опубликованном исследовании Mckinsey наиболее вероятным пиком заболеваний в США называют III-IV квартал 2021 года, после чего может наступить спад».



На фоне восстановления экономики эксперты ожидают сохранения интереса к вложениям в акции, при этом считают, что фокус будет смещаться на бумаги наиболее пострадавших от карантинных ограничений циклических секторов. Управляющий активами МКБ Инвестиции Михаил Поддубский выделяет энергетический сектор США, состоящий в основном из нефтегазовых компаний, который при положительной динамике американского фондового рынка в целом в конце года терял порядка 35%: «Большинство крупных компаний этого сектора не получили жесткого удара, в то же время цены акций в середине IV квартала опускались на многолетние минимумы».



Ольга Беленькая соглашается, что главные аутсайдеры кризиса, энергетические и финансовые компании, могут принести инвесторам существенную выгоду: «По мере возвращения жизни в нормальное русло и постепенного восстановления спроса интересным вариантом могут стать также и другие отрасли, наиболее сильно пострадавшие от кризиса: авиаперевозчики, отели и компании сферы туризма». Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс», что несмотря на то, что цены на золото после существенного подорожания 2020 г. не будут демонстрировать агрессивного роста, стоит рассмотреть вложения в акции крупных золотодобывающих компаний, так как сохранение высоких цен поддержит высокую маржинальность добычи и приведет к повышению дивидендов.

