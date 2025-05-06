Верифікація в iMessage та FaceTime без міжнародних SMS для абонентів lifecell

6 мая 2025, 12:15

Абоненти мобільного оператора lifecell отримали можливість – активувати сервіси iMessage та FaceTime безпосередньо через взаємодію SIM-картки абонента та мережі lifecell.

Це забезпечує користувачам не лише зручність, а й підвищений рівень безпеки.

Потреба у верифікації номера найчастіше виникає під час першого запуску iMessage та FaceTime і вона відбувається шляхом надсилання міжнародного SMS. Утім відтепер для абонентів мережі lifecell ця процедура проходить автоматично та без додаткових витрат. Вона стане у пригоді новим користувачам Apple-пристроїв, а також тим, хто змінює SIM-картку чи переходить на новий смартфон.

Такий функціонал став можливим з оновленням iOS, яке компанія Apple випустила 1 квітня 2025 року. В Україні він доступний наразі лише абонентам lifecell, які:

- оновили свої Apple-пристрої до iOS 18.4;

- мають активну USIM-картку lifecell

- підключені до інтернету (передача даних, Wi-Fi мережа, в Україні та в роумінгу).



Переваги нового процесу верифікації для абонентів lifecell:

• немає потреби надсилати міжнародні SMS для активації сервісів iMessage та FaceTime, а, отже, нести додаткові витрати;

• верифікація здійснюється напряму через SIM-картку та мережу lifecell, що є більш захищеним методом.



Станом на кінець квітня можливістю оновленої верифікації вже скористалися майже 300 тисяч користувачів.



У мережі lifecell наразі обслуговується понад 2 мільйони смартфонів Apple, що становить близько 25% від загальної кількості смартфонів у мережі. За останні п'ять років проникнення пристроїв на базі операційної системи iOS зросло з 15% до 25%, що свідчить про стабільне зростання їх популярності серед абонентів lifecell.

Користувачі Apple-пристроїв демонструють вищий рівень споживання мобільного інтернету: середньомісячний обсяг дата-трафіку на одного користувача становить 17 ГБ, що суттєво перевищує показник серед користувачів Android-пристроїв (11,6 ГБ).

Крім того, власники пристроїв Apple активно користуються цифровими SIM-картками (eSIM). Зокрема, 89% користувачів Apple iOS у мережі lifecell обрали eSIM, у порівнянні з лише 11% серед користувачів Android-пристроїв.

lifecell продовжує впроваджувати інновації, що підвищують технологічність, якість та безпечність цифрового досвіду абонентів.