В России случился дефолт

3 июня 2022, 14:15

Комитет по кредитным дефолтным свопам объявил решение о том, что Россия не смогла исполнить обязательства по долгу и у неё случился дефолт.

Владельцы подали в Euroclear уведомление об объявлении дефолта России по бондам, погашение которых должно было произойти 4 апреля («Россия-2022»). Они требовали выплаты им $1,9 млн в связи с отложенным платежом. Деньги могли не дойти из-за того, что Минфин США отозвал лицензию, которая разрешала России платить по долгам в долларах.Сегодня решение о дефолте было подтверждено голосованием и владельцы инструментов CDS должны выплатить страховку от дефолта её покупателям.