Вона попередила, що якщо Конгрес не вживе жодних дій, щоб підвищити межу державного боргу або тимчасово призупинити його, дефолт може статися вже на початку наступного місяця.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 13:45
ЦРУ запустило в Telegram кампанію з вербування російських громадян, - CNN
- Технологии | Сегодня, 13:15
Великобритания отправит Украине сотни дальнобойных дронов-камикадзе
- Технологии | Сегодня, 12:45
Макрон обещает ВСУ ракеты SCALP-EG
- Интернет | Сегодня, 12:15
Google начнет помечать изображения, созданные искусственным интеллектом
- Бизнес | Сегодня, 11:45
США можуть оголосити дефолт за своїми зобов'язаннями 1 червня, - голова Мінфіну
- Технологии | Сегодня, 11:15
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум $120 мільйонів
- Технологии | Сегодня, 10:45
ЗСУ отримали ЗРК SAMP/T
- Технологии | Сегодня, 10:15
Зеленский: Иран продал РФ более 1000 дронов
- Связь | Сегодня, 9:45
Грузія надала дозвіл російській авіакомпанії "Азімут" на виконання рейсів
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 14:05
Ajax Hub 2 Plus – "інспектор" з охорони!
- Аналитика | 11 мая, 11:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 11-12 (2023) - системні рішення EcoFlow для будинків/квартир та LAPP на PRO ELECTRO 2023
- Фотогалереи | 5 мая, 13:44
Генштаб показав Iris-T на бойовому чергуванні
- Аналитика | 4 мая, 7:01
Особливості гелевих батарей Ritar та які моделі вже можна купити в Україні
- Обзоры | 3 мая, 9:50
Ritar RA12-100 – батарея для телекомунікацій
- Обзоры | 2 мая, 11:09
Gembird MUSW-4B-06-BG – бюджетна бездротова мишка з "золотим" дизайном та симетричним корпусом
- Фотогалереи | 30 апреля, 20:42
ЗСУ отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon H10 MkIII
- Обзоры | 28 апреля, 9:45
ColorWay CW-CHS040PD-BK – 65-ватна мережева підзарядка для чотирьох пристроїв
- Обзоры | 27 апреля, 9:22
A4Tech G3-280NS - бездротова мишка з річною автономністю та безшумною роботою
Популярные новости
- Технологии | 12 мая, 21:13
Потужні зарядні станції для швидкої зарядки електромобіля від компанії LAPP 5.00
- Железо | 12 мая, 20:11
Підбірка рішень EcoFlow для різного типу дозвілля на природі 5.00
- Железо | 12 мая, 15:45
Революция в городской мобильности: польза и перспективы электросамокатов 4.00
- Интернет | Сегодня, 13:45
ЦРУ запустило в Telegram кампанію з вербування російських громадян, - CNN 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Великобритания отправит Украине сотни дальнобойных дронов-камикадзе 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Макрон обещает ВСУ ракеты SCALP-EG 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
Google начнет помечать изображения, созданные искусственным интеллектом 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
США можуть оголосити дефолт за своїми зобов'язаннями 1 червня, - голова Мінфіну 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Нічна атака по Україні коштувала росії мінімум $120 мільйонів 0.00