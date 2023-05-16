16 мая 2023, 11:45

США можуть оголосити дефолт за своїми зобов'язаннями 1 червня, - голова Мінфіну

Вона попередила, що якщо Конгрес не вживе жодних дій, щоб підвищити межу державного боргу або тимчасово призупинити його, дефолт може статися вже на початку наступного місяця.


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