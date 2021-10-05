Худший для рынков месяц завершился

5 октября 2021, 10:15

Большинство мировых индексов завершили последнюю неделю сентября на отрицательной территории, вновь подтвердив аномалию «сентябрьского эффекта».

Месяц действительно оказался непростым для инвесторов: регуляторы всерьез заговорили об ужесточении денежно-кредитной политики, китайский девелопер Evergrande стал ближе к дефолту, инфляционные опасения на некоторых рынках лишь усилились, как и поляризация взглядов политических партий в США. Первый же день октября американские индексы встретили на позитиве, отыграв часть потерь, понесенных в течение недели.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 1,35%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 2,21%, а Nasdaq Composite упал на 3,20%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, снизился на 2,42%, британский FTSE 100 ослаб на 0,35%, а китайский CSI 300 за укороченную неделю подрос на 0,35%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 93,96 пункта, выиграв за неделю 0,68%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,91% до 1,1607.



Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю снизилась на 0,5 б. п. до 1,460%, британских 10-летних Gilts – выросла на 9,9 б. п. до 1,021%, 10-летних немецких бондов – осталась неизменной на -0,229%.



По данным Белого дома, президент Джо Байден вечером в четверг, 30 сентября, подписал законопроект о временном финансировании Правительства, который позволил предотвратить шатдаун и продлить срок финансирования госорганов до 3 декабря. Тем не менее вопрос о величине потолка госдолга США по-прежнему остается открытым: в отличие от многих других аспектов внутренней политики страны решение по данному вопросу требует двухпартийного согласия. На данный момент Федеральное Казначейство США таргетирует 18 октября 2021 года как дату достижения действующего потолка государственного долга.



Экономика США во II квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя. Рост ВВП Великобритании также был пересмотрен в большую сторону: показатель составил 5,5% (к/к) при том, что первоначальная оценка составляла 4,8% (к/к).



Двое президентов региональных ФРБ, Роберт Каплан (ФРБ Далласа) и Эрик Розенгрэн (ФРБ Бостона), добровольно покинули свои посты после того, как регулятор начал детальное расследование их личных транзакций на фондовом рынке.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. до 362 тыс. человек.