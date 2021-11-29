Опасения инвесторов относительно увеличения процентных ставок растут

29 ноября 2021, 10:45

Минувшая неделя характеризовалась низкой концентрацией важных новостей на рынках: сезон отчетностей подошел к концу, а важной макроэкономической статистики практически не публиковалось.

Это предопределило отсутствие единой динамики мировых индексов. При этом сразу несколько факторов подогрели опасения рынка касательно более скорого увеличения процентных ставок: октябрьские розничные продажи в США, превзошедшие ожидания, согласование пакета стимулов Build Back Better Палатой представителей США, а также пятничные комментарии Ричарда Клариды относительно высокого инфляционного давления в американской экономике.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 1,38%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,32%, а Nasdaq Composite окреп на 1,24%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, вырос на 0,41%, британский FTSE 100 полегчал на 1,69%, а китайский CSI 300 скромно укрепился на 0,03%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 96,03 пункта, выиграв за неделю 0,95%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 1,41% до 1,1288.



Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю уменьшилась на 2,50 б. п. до 1,548%, британских 10-летних Gilts – на 3,55 б. п. до 0,880%, 10-летних немецких бондов – на 8,80 б. п. до -0,344%.



Объем розничных продаж в США за октябрь подрос на 1,7% (м/м) (консенсус 1,2% (м/м)), ознаменовав раннее начало сезона рождественских распродаж в стране. Такая статистика оказала значительную поддержку доллару: трейдеры делают ставку на то, что потребительский спрос усилит инфляционное давление в экономике США, что в свою очередь вынудит ФРС повысить ключевую ставку раньше намеченных сроков.



Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулов Build Back Better на $1,75 трлн в пятницу вечером, 19 ноября. Но законопроект теперь ждет неопределенное будущее в Сенате, где законодатели, как ожидается, будут обсуждать компоненты билля в течение нескольких недель. В то же время сенаторам предстоит разобраться с угрозой правительственного шатдауна и потенциального федерального дефолта. Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, пообещал, что все эти вопросы будут решены к Рождеству.



Индексы потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне и Великобритании за октябрь превысили отметку 4%, остановившись на уровнях 4,1% и 4,2% в годовом выражении соответственно. С учетом того, что статистика по занятости за сентябрь в Великобритании вышла лучше ожиданий, вероятность увеличения ключевой ставки Банком Англии на ближайших заседаниях существенно возрастает. В ЕС ситуация довольно сильно разнится между странами: так, в Германии октябрьский ИПЦ составил 4,5%, во Франции – 2,6%, в Италии – 3,0%, а в Испании – 5,4%. Кристин Лагард в четверг заявила, что инфляция, вероятно, будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось, но все же к 2023 году она упадет ниже 2%-го целевого показателя ЦБ.



Вводимые рядом европейских стран новые ограничения, направленные на борьбу с очередной волной COVID-19, обернулись массовыми акциями протестов. Стычки демонстрантов и правоохранительных органов в пятницу, субботу и воскресенье были зафиксированы в Австрии, Италии, Хорватии, Нидерландах и Бельгии.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. до 268 тыс. человек. Это новый минимум с момента начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее.