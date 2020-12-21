Finnair предлагает авиабилеты в гости к Санте для тех, кто застрял дома

21 декабря 2020, 11:45

Продолжающаяся пандемия изменила планы на Рождество, но Finnair пытается вернуть дух Рождества с помощью полетов в виртуальной реальности в родной город Санты.

Finnair является официальной авиакомпанией Санта-Клауса с 1983 года, согласно веб-сайту авиакомпании. С 25 декабря 2020 года авиакомпания предложит семьям и детям восемь полетов в виртуальной реальности (VR), чтобы посетить Санта-Клауса в его родном городе Рованиеми, Финляндия.

Каждый "полет" продлится около 30 минут и будет стоить 10 евро на человека. Пассажиры смогут наблюдать за полетами на своих мобильных телефонах или ноутбуках, где они смогут испытать виртуальную версию полета в бизнес-классе Finnair Nordic.

"…Как официальная авиакомпания Санта-Клауса, мы рады использовать современные технологии для создания поистине незабываемых впечатлений от отпуска. Наши клиенты по всему миру смогут насладиться вневременным чудом и праздничным настроением финской Лапландии, не выходя из дома, и одновременно получить удовольствие от полета в бизнес-классе Finnair. Мы надеемся, что это вдохновит их снова отправиться в путешествие, когда придет время…", - сказал Микко Туртиайнен, вице-президент Finnair по международным продажам.

Перед пандемией Finnair летал с Санта-Клаусом из своего дома в Финляндии за полярный круг, чтобы совершать ежегодные поездки по всему миру. В декабре 2018 года Finnair отправила Санта-Клауса на четырехдневную праздничную кампанию. По данным Финского института FinnAgora, авиакомпания также каждый год в декабре в течение шестнадцати лет отправляла Санта-Клауса в гости к венгерским детям.