Военный А330 Airbus получил возможность автоматической дозаправки

11 декабря 2020, 12:15

В начале этого года Airbus и ВВС Республики Сингапур объединились для работы над многоцелевым транспортным самолетом-заправщиком (MRTT) A330 SMART.

Идея заключалась в разработке новых возможностей автоматической дозаправки в воздухе. И уже менее чем через год Airbus продемонстрировал триумф такого сотрудничества.Иван Гарсия Феррейрос, менеджер по маркетингу A330 MRTT: "…вы можете подумать, что это хорошо, это будущее дозаправки в воздухе. Для Airbus это больше не будущее. Это настоящая реальность…".Во впечатляющей презентации, доступной на Youtube, г-н Феррейрос рисует картину: "…Представьте, что вы летите на высоте более 25 000 футов со скоростью более 400 миль в час в тесном контакте с другими самолетами, которые нуждаются в дозаправке. Может быть, в плохой день или даже посреди ночи…".Он называет это повседневным делом мира воздушных танкеров. Но MRTT поднимается на несколько ступеней выше."…Представьте, что вы можете сделать и выполнить всю операцию одним нажатием кнопки…".