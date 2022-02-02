GeForce-геймеры готовы к выходу Dying Light 2 Stay Human

2 февраля 2022, 10:45

Сегодняшний Game Ready драйвер GeForce поддерживает долгожданную игру Dying Light 2 Stay Human, которая выходит 4 февраля.

Игра поддерживает технологию NVIDIA DLSS и несколько эффектов на базе трассировки лучей, которые улучшают открытые пространства и дарят владельцам GeForce RTX непревзойденные впечатления.



Сегодняшний драйвер также включает оптимизацию для Sifu, новейшей игры от разработчика Sloclap. Sifu, появление которой ожидается 8 февраля в Epic Games Store. Это экшн от третьего лица со сложными рукопашными боями, в которой вам предстоит управлять молодым, жаждущим мести учеником кунг-фу.



Сегодняшний драйвер также поддерживает новые модели ноутбуков 2022 года с GPU GeForce RTX 30 с новыми технологиями Max-Q 4-го поколения. Новые технологии помогают экономить энергию, повышают эффективность работы ноутбуков и, конечно же, повышают их производительность. Более 160 новых моделей построены на базе графических процессоров для ноутбуков GeForce RTX 30. Модели представлены в широком спектре форм-факторов, включая конфигурации со вторым экраном, подставкой и планшетным режимом. Кроме того, появились новые 14-дюймовые мощные станции с мониторами G-SYNC и 1440p, многие из которых оснащены новыми графическими процессорами для ноутбуков GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Подробнее читайте в статье о ноутбуках 2022 года.