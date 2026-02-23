GIGABYTE углубляет сотрудничество с AMD для ускорения локальных ИИ-вычислений

23 февраля 2026, 8:45

GIGABYTE укрепляет стратегическое партнёрство с AMD, чтобы ускорить развитие локального искусственного интеллекта в трёх ключевых продуктовых линейках: ИИ-игровых ноутбуках, материнских платах серии X870E X3D и игровых мониторах OLED с высокой частотой обновления.

Созданные на платформе AMD и с применением передовых технологий GIGABYTE, эти продукты обеспечивают быструю, плавную производительность для игр и творчества, а также стабильность для сборок ПК.

Игровой ноутбук AORUS MASTER 16 работает на базе процессора AMD Ryzen 9 9955HX3D с технологией AMD 3D V-Cache — с передовым дизайном кэш-памяти, который помогает поддерживать стабильный фреймрейт в динамичных играх и ускоряет требовательные творческие задачи. GIGABYTE AERO X16 (Copilot+ PC) использует процессоры AMD Ryzen AI 400 серии, задействуя встроенный NPU для эффективного выполнения определённых ИИ-задач в повседневных сценариях прямо на устройстве. Для максимального раскрытия производительности процессора AMD на AORUS MASTER 16, GIGABYTE дополняет эти решения системой охлаждения WINDFORCE Infinity EX (рассеивает до 230 Вт тепла) и эксклюзивным ИИ-агентом GiMATE, который управляет питанием, производительностью и ИИ-функциями через понятный и удобный интерфейс, что позволяет получать стабильную высокую производительность с минимальной ручной настройкой.Материнские платы GIGABYTE X870E серии X3D созданы для раскрытия потенциала процессоров AMD Ryzen 9000 серии с технологией AMD 3D V-Cache, где настройка платформы напрямую влияет на стабильность и отзывчивость в играх. На прочном фундаменте AMD X3D компания GIGABYTE выстраивает свою эксклюзивную экосистему, добавляя ИИ-режим X3D Turbo Mode 2.0 — истинный симбиоз аппаратного и программного обеспечения, оптимизированный под особенности работы 3D V-Cache, обеспечивающие плавный и стабильный геймплей без долгих проб и ошибок. Кроме того, плата обладает мощной системой питания, усовершенствованной BIOS и упрощающими сборку функциями и конструктивными особенностями.⁠гровые мониторы OLED MO27Q28GR, MO34WQC36 и MO32U24 сертифицированы по технологии AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивая плавность VRR за счёт синхронизации частоты обновления с частотой кадров для игр без разрывов и заиканий. Развивая эту технологическую основу, GIGABYTE интегрирует эксклюзивные функции Tactical Features — встроенный набор инструментов для соревновательного гейминга. Например, Tactical Switch 2.0 позволяет одним кликом переключаться между разрешениями и соотношениями сторон (например, 4:3 или 5:4). Aim Stabilizer интеллектуально добавляет чёрные кадры для снижения размытия в движении, а Game Assist выводит на экран пользовательский прицел или таймер для получения тактического преимущества.⁠Углубляя сотрудничество с AMD в сфере ноутбуков, материнских плат и дисплеев, компания GIGABYTE объединяет инновации платформы AMD с собственным инженерным мастерством, системным контролем и настройкой дисплеев, предлагая реальные преимущества для локального ИИ-гейминга, творчества и сборки ПК.