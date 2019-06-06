PRESTIGIO MULTIBOARD - новая интерактивная парта

6 июня 2019, 10:15

Prestigio объявляет о выходе новой интерактивной парты Multiboard 43" D-series (UHD).

Современное решение для организации образовательного процесса совмещает в себе разнообразие мультимедийных возможностей, функциональность, простоту использования и удобную регулируемую конструкцию, которая максимально гармонирует с привычной учебной средой, и даже может заменить школьную парту.

Новинка оснащена встроенным сенсорным дисплеем диагональю 43 дюйма. Экран сверхвысокой четкости на базе технологии ELED обладает разрешением 3840x2160 (UHD). Все это обеспечивает насыщенную и реалистичную картинку с высоким уровнем детализации для максимального погружения в захватывающий мир природных явлений, научных открытий, исторических фактов.

Емкостный сенсорный экран устройства с функцией мультитач, поддерживающий до 10 точек касания, а также специально разработанные образовательные приложения – комплексное решение, которое делает процесс познания более интересным и продуктивным. Управление данными происходит с помощью одних только касаний – сенсорный экран интерактивной парты имеет высокую точность, надежный, стойкий к влаге и загрязнениям.

Особенностью Prestigio Multiboard 43" D-series является регулируемая подставка с возможностью наклона на 180°, которая трансформирует формат стола в доску для совместной работы, а также отсутствие острых углов как на панели, так и на стенде для безопасности детей.

«Новый мультиборд серии D – это уникальный продукт для получения современного образования, соответствующего запросам и тенденциям технологического рынка труда будущего. В нем реализованы не только лучшие достижения всей линейки устройств, которые касаются качества экрана, удобства навигации и универсальности программного обеспечения, но еще и усовершенствована эргономика: пользуйтесь интерактивной панелью-трансформером как доской или как партой – в обоих случаях это абсолютно комфортно и безопасно», – прокомментировала Анна Волковинская, руководитель направления Prestigio Solutions официального дистрибьютора бренда АСБИС-Украина.

Prestigio Multiboard – это серия инновационных устройств с безопасным для зрения сенсорным дисплеем для коллективной работы, который совмещает в себе функции электронного проектора, компьютера, традиционной школьной доски, флипчарта и плазменного экрана. Интерактивная панель обладает функциями управления контентом (писание, рисование, демонстрация) и создания интерактивных уроков простым прикосновением. Инновационный продукт открывает широкие возможности для совместного обучения, содействует развитию навыков общения и творческих способностей детей, делает занятия более увлекательными и эффективными. Prestigio Multiboard в 2018 году был официально рекомендован Институтом модернизации содержания образования к использованию в образовательных заведениях Украины.

Новая интерактивная парта Prestigio Multiboard 43" D-series уже доступна в Украине для ознакомления и заказа у официального дистрибьютора бренда – компании АСБИС-Украина.