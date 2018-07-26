Современные цифровые решения приближают украинскую школу к европейским стандарта

26 июля 2018, 13:45

ИМСО рекомендовал к использованию в образовательных заведениях Украины интерактивные панели, позволяющие проводить обучение на качественно новом уровне.

Ключевая реформа Министерства образования и науки Украины – «Новая украинская школа» – набирает обороты. Организация современного образовательного пространства обозначена одним из важных элементов модернизации школы. Новые IT-технологии и мультимедийные средства обучения активно внедряются в украинских школах. Очередным шагом в этом процессе стало заключение Института модернизации содержания образования (ИМСО) об использовании современных интерактивных дисплеев в учебных заведениях. 27 июня 2018 года гриф ИМСО получили устройства Prestigio MultiBoard. Весь модельный ряд интерактивных панелей признан соответствующим педагогическим требованиям и рекомендован к использованию в образовательном процессе.

Событие является отражением тенденции к широкому внедрению цифровых технологий в украинских образовательных учреждениях. На модернизацию школ в 2018 году в Украине выделено около 1 млрд грн. из госбюджета и около 300 млн грн. из местных бюджетов. Цифровые решения, подобные Prestigio MultiBoard – неотъемлемая часть европейских образовательных стандартов, к которым стремится Украина.

Интерактивные панели Prestigio MultiBoard обладают широким спектром возможностей и выводят учебный процесс на качественно новый уровень. Инновация позволяет управлять изображением, создавать интерактивные уроки и новые элементы, писать простым прикосновением любого непрозрачного предмета к сенсорному экрану или через приложения для мобильных устройств. Использование иллюстраций и видео в обучении упрощает восприятие информации. Возможность пользоваться экраном коллективно (работать с ним может одновременно до 4 человек) дополнительно вовлекает детей в образовательный процесс. Устройство обладает понятным интерфейсом, что делает интерактивную панель простой в использовании как преподавателями, так и учениками.

Немаловажной характеристикой Prestigio MultiBoard является безопасность для детей. Устройство имеет противоударный корпус, который невозможно повредить в процессе эксплуатации. Более того, интерактивные панели не имеют ограничений по освещенности помещения, что важно для сохранения зрения учеников.

«Prestigio первым в 2013 году начал поставки интерактивных панелей в Украину и до текущего времени уверенно держит лидерство в данном сегменте. Знакомить рынок с абсолютно новым для него продуктом – серьезный вызов, несущий большие возможности как для бренда, так и для общества, – сообщил Олег Мельник, руководитель отдела проектной дистрибуции АСБИС-Украина, официального дистрибьютора Prestigio в Украине. – Мы рады предложить украинским школам устройства, представляющие комплексное решение – без скрытых затрат на дополнительные опции, на продление лицензий или обучающие материалы. Это особенно важно при применении в системе образования. Один раз приобретая продукт, учебное заведение может быть уверено, что дополнительных средств для использования не потребуется. Развитая партнерская сеть позволяет удовлетворить потребности в устройствах, их установке, настройке и гарантийном обслуживании в каждом городе Украины в короткие сроки».

В настоящий момент Львовская область лидирует по количеству школ, в которых интерактивные панели бренда Prestigio интегрированы в учебный процесс. «Более 120-ти школ Львова уже используют Prestigio MultiBoard, – делится Олег Мельник. – Положительные отзывы получены как от учеников, так и от преподавателей. При этом удобными и простыми в использовании интерактивные панели считают педагоги абсолютно разных поколений».