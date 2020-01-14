Клавиатура-тачпад Click&Touch – настоящая революция от Prestigio

14 января 2020, 9:45

Компания Prestigio представила первую в мире интерактивную многофункциональную клавиатурную систему Click&Touch.

Универсальное устройство объединяет возможности клавиатуры, тачпада и мыши, обеспечивая автоматический бесшовный переход между режимами набора текста и управления курсором. Кроме того, Click&Touch нивелирует неудобства пользования смарт-телевизорами и интерактивными экранами с помощью пульта.

Click&Touch имеет встроенные сенсоры, позволяющие управлять курсором прямо на поверхности клавиатуры. Для этого лишь нужно провести пальцем по клавишам как по сенсорной панели: прикосновение одним пальцем осуществляет левый клик, двумя пальцами – правый.

Клавиатурная система обладает функцией "умного переключения". Устройство само определяет, в каком режиме работает пользователь, и мгновенно трансформируется в клавиатуру или тачпад.

Скроллинг активируется интуитивно – проведением двумя пальцами по клавиатуре. На Click&Touch можно прокручивать видео и изменять уровень громкости с помощью медиаслайдеров, для этого достаточно провести пальцами влево или вправо по верхнему ряду клавиш.

Свою основную задачу – набор текста – клавиатура выполняет отменно. Благодаря ножничному механизму клавиши нажимаются так же, как на ноутбуке, а тактильный отклик дает максимально приятные ощущения.

Click&Touch позволяет подключать до пяти устройств одновременно без необходимости установки отдельного программного обеспечения. Для подсоединения применяется модуль Bluetooth (до трех устройств), разъем Type-C и USB-приемник (по одному устройству).

Click&Touch является универсальным вариантом для работы с ПК, ТВ, интерактивными панелями и др. Все действия выполняются в несколько раз быстрее, чем при параллельном пользовании обычным пультом, мышью или клавиатурой. Кроме того, многофункциональная технология позволяет значительно сэкономить место на рабочем столе и не терпеть неудобства, связанные с необходимостью постоянно переносить руки с одного устройства на другое.

Итак, основные преимущества клавиатуры Click&Touch:

автоматически переключается между режимами клавиатуры и тачпада;

поддерживает управление жестами: движение курсора, клик, прокрутка, медиаслайдеры;

значительно упрощает взаимодействие со смарт-телевизорами;

открывает возможности, которых не дает обычный пульт дистанционного управления;

не требует специального программного обеспечения;

позволяет подключить до пяти устройств одновременно через три канала связи;

компактная и легкая, экономит место на рабочем столе.

Революционная новинка появилась в продаже в Украине 3 января 2020 и уже доступна для предварительных заказов у официального производителя: https://click-n-touch.prestigio.com. Стоимость клавиатуры Click&Touch составляет 2999 грн.

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