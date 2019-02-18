АСБИС-Украина раздает фильмы Divan TV при покупке продуктов Prestigio

18 февраля 2019, 9:45

Компания АСБИС-Украина совместно с глобальным сервисом интерактивного телевидения Divan TV проводит акцию «Покупай Prestigio – получай Divan TV в подарок».

По условиям акции покупатели цифровой техники ТМ Prestigio гарантированно получают в подарок несколько месяцев бесплатного просмотра фильмов и телевидения от онлайн-сервиса Divan TV.

Под подарком имеется в виду:

получение пакета услуг «Стартовый» на 3 месяца бесплатного пользования с даты активации;

получение пакета услуг «Фильмовый» на 1 месяц бесплатного пользования с даты активации.

Для участия в акции необходимо:

приобрести любой смартфон, планшет или ноутбук Prestigio в период с 4 февраля по 30 апреля включительно;

зарегистрироваться на сайте Divan TV: https://divan.tv;

ввести полученный логин Divan TV и серийный номер приобретенного товара на странице акции: https://divan.tv/prestigio;

активировать полученные пакеты услуг до 30 июня 2019 года.

Акция стартовала в феврале и продлится до конца апреля 2019 года.

Divan TV – это глобальный сервис интерактивного телевидения, предоставляющий абонентские услуги с 2012 года. Он предлагает пользователям свыше 50000 лицензионных фильмов в год и около 100 рейтинговых телеканалов в замечательном качестве и без рекламы. Для подключения не нужно заключать контракт, покупать дополнительное оборудование и прокладывать кабель, – необходимо только оформить подписку. Сервис поддерживает до 4-ех устройств одновременно и доступен круглосуточно в любом уголке мира.

