АСБИС-Украина раздает фильмы Divan TV при покупке продуктов Prestigio

Компания АСБИС-Украина совместно с глобальным сервисом интерактивного телевидения Divan TV проводит акцию «Покупай Prestigio – получай Divan TV в подарок».
По условиям акции покупатели цифровой техники ТМ Prestigio гарантированно получают в подарок несколько месяцев бесплатного просмотра фильмов и телевидения от онлайн-сервиса Divan TV.
Под подарком имеется в виду:
получение пакета услуг «Стартовый» на 3 месяца бесплатного пользования с даты активации;
получение пакета услуг «Фильмовый» на 1 месяц бесплатного пользования с даты активации.
Для участия в акции необходимо:
приобрести любой смартфон, планшет или ноутбук Prestigio в период с 4 февраля по 30 апреля включительно;
зарегистрироваться на сайте Divan TV: https://divan.tv;
ввести полученный логин Divan TV и серийный номер приобретенного товара на странице акции: https://divan.tv/prestigio;
активировать полученные пакеты услуг до 30 июня 2019 года.
Акция стартовала в феврале и продлится до конца апреля 2019 года.
Divan TV – это глобальный сервис интерактивного телевидения, предоставляющий абонентские услуги с 2012 года. Он предлагает пользователям свыше 50000 лицензионных фильмов в год и около 100 рейтинговых телеканалов в замечательном качестве и без рекламы. Для подключения не нужно заключать контракт, покупать дополнительное оборудование и прокладывать кабель, – необходимо только оформить подписку. Сервис поддерживает до 4-ех устройств одновременно и доступен круглосуточно в любом уголке мира.