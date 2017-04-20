Divan.TV улучшил качество "картинки"

20 апреля 2017, 10:45

Пользователи сервиса Divan.TV теперь смогут получать больше удовольствия от просмотра любимых фильмов за счет улучшения качества изображения.

На премиум HD каналах, которые доступны в тарифных пакетах «Престижный», «VIP» и «Фильмовый +HD», Divan.TV поднял битрейт и оптимизировал поток передаваемых пакетов данных, что позволило увеличить качество передаваемого изображения в 1,5 раза. Это дает возможность всем пользователям Divan.TV получать еще больше удовольствия от просмотра HD каналов с улучшенным изображением на всех устройствах, от мобильного приложения до Smart-телевизоров с максимальной диагональю. Новое качество изображения уже доступно на всех направлениях сервиса: как в прямом эфире, так и в записи любимых телепрограмм и фильмов, которые хранятся в «ТВ Архиве».

«Divan.TV постоянно улучшает качество сервиса по всем направлениям. Сервис работает и доступен более чем в 200-х странах мира, именно поэтому так важно соответствовать мировым стандартам телевидения высокой четкости». Так прокомментировал обновления Product Director в Divan.TV Евгений Куцарский.

Пользователей обычных каналов также ждут приятные перемены. Обновленное оборудования на Divan.TV предоставило возможность сервису на порядок улучшить качество изображения на каналах, которые еще не спешат переходить в HD-формат.