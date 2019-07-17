Первая в мире интуитивная клавиатура Prestigio Click&Touch

17 июля 2019, 11:45

Белорусский стартап Clevetura (ООО «Клэвэтура») завершил создание интуитивной клавиатурной системы – технологии, которая соединяет вместе клавиатуру, тачпад и мышь.

Разработчики не только совместили сенсоры с кнопками, но и обеспечили автоматический и бесшовный переход между режимами набора текста и управления курсором. Первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке под брендом Prestigio в конце августа.

По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы других устройств, таких как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.

К клавиатуре можно одновременно подключить до пяти устройств: по трем Bluetooth-каналам, с помощью USB-приемника и кабеля Type-C. Она также позволяет изменить громкость или перемотать видео, если провести влево и вправо по поверхности клавиш верхнего ряда. Для настройки и обновления предусмотрено мобильное приложение. Корпус у клавиатуры – легкий и эргономичный, со специальными углублениями для рук.

Производство устройств по технологии Clevetura начнется в июле этого года. В продаже клавиатура Click&Touch под брендом Prestigio появится в конце августа. В планах на этот год – выпуск около 100 тысяч гаджетов.