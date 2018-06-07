7 июня 2018, 13:15

BenQ RM8601K - интерактивная панель с диагональю 86” и разрешением 4K UHD для образования: современных школ, ВУЗов и бизнес-тренингов.Интерактивная панель RM8601K предназначена для образования и помогает учителям проводить уроки увлекательно и познавательно, используя современные возможности обучения.Панель RM8601K оснащена технологией Eye-Care, которая позволяет использовать ее без вреда для зрения , обеспечивая здоровую и безопасную атмосферу в классе. На передней части панели RM8601K расположены динамики 20 Вт , которые воспроизводят звук в отличном качестве добавляют эмоций во время интерактивных уроков. RM8601K оснащена портом для микрофона Mic-In. Панель BenQ RM8601K совместима со всеми популярными операционными системами, включая Windows, Mac, Linux и Chrome, поэтому к ней можно подключить практически любое вычислительное устройство под их управлением. При этом для работы панели и сенсорного управления не требуется установка дополнительных драйверов.

Оптимизированный функционал панели RM8601K помогает проводить уроки без технических сложностей и способствуют активному вовлечению учеников :• Выравнивание/сглаживание почеркаУсовершенствованная сенсорная технология RM8601K с точным позиционированием сенсора выравнивает/сглаживает почерк при ручном вводе и способствует эффективному взаимодействию с учебным материалом.• Ручки с разными цветами для комфортного взаимодействия у доскиRM8601K имеет в комплекте две ручки, которые можно использовать одновременно в двух разных цветах, что очень удобно во время занятий, когда два пользователя делают заметки на экране.• Режим «Кисть» для творческого обученияСенсорная технология экрана (IR touch) позволяет точно передавать толщину линии, в зависимости от интерактивного инструмента, который выбрал пользователь.Панель безопасна для учеников и учителей, что подтверждено сертификатами TÜV для технологий Low Blue Light и Flicker-Free. Экран панели имеет антибликовое покрытие.RM8601K оснащена приложением EZWrite 4.1, которое разработано специально для комфортного проведения уроков и простого пользовательского взаимодействия с панелью учеников и учителей.