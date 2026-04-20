20 апреля 2026, 14:15

В Аликанте болеющих школьников за партами заменят роботы-аватары

Дети смогут учиться дистанционно, а роботы будут вместо них сидеть за партой. Через такое устройство ребёнок будет видеть учителя и доску и сможет отвечать и задавать вопросы.


