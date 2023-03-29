В США установили пуленепробиваемые комнаты-трансформеры

29 марта 2023, 13:15

В двух школах в штате Алабама установили пуленепробиваемые комнаты-трансформеры — за считанные секунды классная доска превращается в "бронежилет" для учащихся в случае опасности.

Спрятаться за бронированными стенами сможет весь класс.Разработчиком систем стала местная компания KT Security Solutions. Оборудовать две комнаты обошлось местным властям в 120 000 долларов. Возможно, скоро такие классы появятся по всей стране.* По данным статистического центра Everytown for Gun Safety, только за прошлый год в школах США произошло 177 случаев применения огнестрельного оружия. В результате погибли 57 и были ранены 148 человек, большинство из которых — дети.