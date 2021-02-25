Facebook пообещала инвестировать $1 млрд в новостную индустрию

25 февраля 2021, 13:15

Последнюю неделю внимание мировой общественности было приковано к действиям Facebook, которая запретила австралийским пользователям социальной сети делиться новостными материалами.

Причиной этого стал новый медиакодекс Австралии, который обязывает социальные сети платить местным изданиям и СМИ за публикацию их материалов. Теперь, когда конфликт улажен, Facebook объявила о намерении инвестировать $1 миллиард в новостную индустрию.В блоге компании сегодня была опубликована запись, в которой Facebook сообщает, что с 2018 года инвестировала $600 миллионов в поддержку новостной индустрии, и планирует инвестировать ещё $1 миллиард в течение следующих трёх лет. Ник Клегг (Nick Klegg), вице-президент по глобальным связям Facebook, заявил, что компания полностью готова сотрудничать с издателями новостей. Он добавил, что Facebook полностью признаёт тот факт, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытых обществ.В прошлом месяце социальная сеть объявила о сотрудничестве с рядом британских изданий, среди которых The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group и Sky News. Результатом сделки станет публикация материалов этих изданий в специальном разделе приложения Facebook. Сообщается, что социальная сеть заключила аналогичные сделки с изданиями США, а теперь ведёт переговоры с немецкими и французскими новостными ресурсами.Стоит отметить, что Google также недавно заявляла, что планирует инвестировать $1 миллиард в новостную индустрию в ближайшие три года. В октябре прошлого года компания объявила, что планирует платить изданиям за создание контента для нового сервиса под названием Google News Showcase, который сначала будет запущен в Бразилии и Германии, а позже доберётся и до других регионов. Google заявила, что таким образом хочет помочь журналистике в 21 веке.

(C) 3dnews