Киберагенты КСИР атакуют австралийские организации

26 января 2023, 11:45

Согласно отчету, представленному в австралийском парламенте, агенты, связанные с КСИР, совершали кибератаки на австралийские организации, чтобы использовать их информацию для вымогательства.

Представитель МИД Австралии выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об иностранном вмешательстве, в том числе о преследовании и угрозах в отношении австралийско-иранских граждан.



Аналогичные атаки проводятся против организаций, работающих в инфраструктурных секторах США, Канады и Великобритании.