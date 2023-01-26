26 января 2023, 11:45

Киберагенты КСИР атакуют австралийские организации

Согласно отчету, представленному в австралийском парламенте, агенты, связанные с КСИР, совершали кибератаки на австралийские организации, чтобы использовать их информацию для вымогательства.

Представитель МИД Австралии выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об иностранном вмешательстве, в том числе о преследовании и угрозах в отношении австралийско-иранских граждан.

Аналогичные атаки проводятся против организаций, работающих в инфраструктурных секторах США, Канады и Великобритании.


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