Киберагенты КСИР атакуют австралийские организации

Согласно отчету, представленному в австралийском парламенте, агенты, связанные с КСИР, совершали кибератаки на австралийские организации, чтобы использовать их информацию для вымогательства.
Представитель МИД
Австралии выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об
иностранном вмешательстве, в том числе о преследовании и угрозах в
отношении австралийско-иранских граждан.
Аналогичные атаки проводятся против организаций, работающих в инфраструктурных секторах США, Канады и Великобритании.