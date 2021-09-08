Facebook скоро снова попытается запустить криптовалюту и цифровой кошелёк

8 сентября 2021, 15:15

Facebook заявляет, что наконец-то готова выпустить свой самый амбициозный продукт за последние годы — цифровой кошелёк Novi. Однако источники сообщают, что власти США могут встать на пути у IT-гиганта.

Дело в том, что регулирующие органы и так считают, что Facebook обладает чрезмерной властью, а запуск цифрового кошелька и собственных электронных денег только усилят влияние компании.



Дэвид Маркус (David Marcus), глава Facebook Financial, говорит, что компании в первую очередь необходимо компенсировать дефицит доверия, образовавшийся за последние годы. На прошлой неделе он посетил Вашингтон, чтобы встретиться с представителями регулирующих органов для обсуждения вопросов по поводу Novi. Маркус также обсуждал Diem Association, группу из 26 компаний, которая создаёт платёжную систему на основе блокчейна, которую и будет использовать Novi. Эта группа должна действовать как непредвзятая третья сторона, которая возьмёт на себя контроль над криптовалютой, называемой Diem.



Маркус говорит, что уже к концу этого года Facebook надеется запустить Novi и Diem. Хотя Novi уже готов к запуску, ещё неясно, будет ли готова криптовалюта в этом году, поскольку для её выпуска требуется дополнительное одобрение со стороны регулирующих органов.



Facebook первоначально объявила о своих амбициях в сфере цифровых денег ещё в 2019 году, но была вынуждена изменить и переименовать свои продукты, столкнувшись со вниманием со стороны регулирующих органов. Компания надеется, что власти оценят изменения, которые претерпели финансовые продукты Facebook.



Facebook заявляет, что хочет создать систему цифровых платежей, которая упростит и ускорит осуществление транзакций в интернете для большого числа людей по всему миру. Маркус говорит, что компания не ожидает каких-либо значительных доходов от цифровых платежей до 2023 года, когда Facebook начнёт развивать сервис для торговых предприятий.



Одно из самых серьёзных опасений регулирующих органов заключается в том, что запуск Facebook собственных финансовых продуктов может потрясти глобальную экономическую систему из-за противопоставления Diem мировым валютам, таким как доллар США.

(C) 3dnews