Криптовалютный проект Libra поменял название на Diem

2 декабря 2020, 12:15

Криптовалюта Libra получила новое имя Diem Dollar, чтобы показать, что проект обладает «организационной независимостью».

Это должно помочь в получении одобрения регулирующих органов, необходимое для запуска. Кроме того, консорциум Libra Association, который был организован компанией Facebook для управления криптовалютным проектам, теперь называется Diem Association.

Первоначально проект запуска новой криптовалюты получил широкую поддержку отчасти из-за тесной связи с компанией Facebook. Помогли и амбициозные цели проекта, которые, как казалось многим, могут угрожать традиционным финансовым системам, контролируемым государствами. Однако с момента организации консорциума из него вышли некоторые участники.



Источник говорит о том, что проект может быть запущен в гораздо более ограниченном виде, чем планировалось изначально. Предполагается, что запуск проекта состоится уже в январе 2021 года. Однако для этого консорциуму предстоит получить необходимые разрешения регулирующих органов.



«Проект Diem предоставит простую платформу для процветания финтех-инноваций, которая позволит потребителям и предприятиям проводить мгновенные, недорогие и надёжные транзакции», — заявил генеральный директор Diem Association Стюарт Леви (Stuart Levey).



Напомним, о планах по запуску новой криптовалюты компания Facebook объявила в середине прошлого года. Однако позднее американские власти выразили обеспокоенность по поводу надёжности криптовалюты, а также того, что она может оказать негативное воздействие на работу международной валютной системы. На фоне проблем, которые появились у проекта из-за опасений властей, из него вышли некоторые крупные участники, такие как Visa, Mastercard, PayPal и др.

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