Угроза новой криптовалютной лихорадки обрушила акции NVIDIA почти на 6 %

8 января 2021, 13:50

Когда рынок видеокарт накрыл первый в истории человечества криптовалютный бум, компания NVIDIA долго сомневалась, как рассчитывать вклад майнеров в выручку компании на игровом направлении, но отрезвление последовало после обвала рынка.

Тот период, названный руководством NVIDIA «криптопохмельем», научил компанию относиться с осторожностью к возможности заработать на майнерах. Похоже, теперь ситуация повторяется.