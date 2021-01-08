Угроза новой криптовалютной лихорадки обрушила акции NVIDIA почти на 6 %

Когда рынок видеокарт накрыл первый в истории человечества криптовалютный бум, компания NVIDIA долго сомневалась, как рассчитывать вклад майнеров в выручку компании на игровом направлении, но отрезвление последовало после обвала рынка.
Тот период, названный руководством NVIDIA «криптопохмельем», научил компанию относиться с осторожностью к возможности заработать на майнерах. Похоже, теперь ситуация повторяется.
Залежавшиеся чипы поколения Pascal тогда приходилось продавать по сниженным ценам, а выход преемников, как было принято считать, не только задерживался искусственно, но и сопровождался не совсем популярной среди потребителей ценовой политикой.
Тогда финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) предположила, что за несколько месяцев пикового спроса на криптовалюты майнеры увеличили выручку компании почти на миллиард долларов США. На этой неделе курс Ethereum — криптовалюты, для добычи которой до сих пор можно использовать вычислительные ресурсы видеокарт, превысил $1000. Это должно привлечь к актуальным моделям видеокарт NVIDIA больше покупателей из числа майнеров, хотя и без этого ситуация на игровом рынке не позволяла говорить об избытке соответствующих компонентов.
По прогнозам аналитиков, на которые ссылается The Wall Street Journal, четвёртый фискальный квартал, который в календаре NVIDIA завершится в текущем месяце, увеличит выручку компании на игровом направлении на 58 %. Это самый большой прирост за три года, и последнее подобное изменение тоже имело отношение к криптовалютному буму.
Существует риск того, что нынешний «криптовалютный пузырь» сдуется достаточно быстро, ведь долгое время откладываемые структурные изменения на рынке Ethereum имеют все шансы реализоваться в этом году. Ради улучшения масштабируемости сети эмитенты этой криптовалюты откажутся от концепции Proof-of-Work в пользу Proof-of-Stake. Валидацией транзакций перестанут заниматься майнеры, необходимость в их услугах отпадёт, одновременно они утратят интерес к покупке и эксплуатации видеокарт. Вторичный рынок будет завален бывшими в употреблении графическими платами, на продажах новых это скажется негативным образом, в итоге пострадает выручка NVIDIA, как это уже было после завершения первой волны криптовалютного бума.
Подобные ожидания инвесторов, усугублённые сгущением туч над сделкой компании с Arm, уже вызвали снижение курса акций на 5,9 %. До этого ценные бумаги NVIDIA были одними из самых динамично растущих на рынке, за предыдущие двенадцать месяцев они подорожали в два с лишним раза. Теперь инвесторы гораздо лучше представляют, какие последствия для разработчиков графических процессоров может иметь новый виток «криптовалютной лихорадки».
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