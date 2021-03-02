Palit зарегистрировала новые ускорители P106-100 для майнинга Ethereum

2 марта 2021, 11:45

Компания Palit зарегистрировала в таможенной базе данных ЕЭК сразу несколько графических ускорителей с модельным номером P106-100, пишет PCGamer. Четыре года назад под такой маркировкой выходили специализированные видеокарты для майнинга криптовалют, основой для которых служили игровые GeForce GTX 1060 поколения Pascal. Они были предназначены для добычи Ethereum.

Похоже, компания не смогла удержаться от очередного криптовалютного бума и решила собрать с майнеров свою долю выручки с помощью видеокарт, которые пропали ещё в 2018 году. Оригинальные карты Palit P106-100 использовали несколько иные ID. В текущем состоянии маркировка больше походит на ту, что используется для моделей GeForce GTX 16-й серии. Однако в картах Palit вряд ли используется графические чипы TU116 (Turing), в противном случае название моделей начиналось бы с кода TU116.



Особенностью специализированных видеокарт P106-100, как и моделей P104-100, основанных на видеокартах GeForce GTX 1070, являлось полное отсутствие внешних видеоинтерфейсов и весьма посредственная система охлаждения. Графические ускорители предназначались для использования в составе криптовалютных ферм. В добыче Ethereum карты P106 являлись «золотыми середнячками». Хешрейт видеокарты составлял около 24 Мхеш/с. Для сравнения, наименее производительная среди недавно представленных специализированных майнинговых видеокарт CMP HX обеспечивает 26 Мхеш/с.

Ради справедливости стоит отметить, что регистрация продукта в базе данных ЕЭК не гарантирует выпуск этого продукта в продажу, особенно, когда речь идёт о таких ускорителях, какие описаны в этом материале. Компания Palit зарегистрировала сразу 12 различных кодов продукта, но насколько известно, производитель ранее выпускал только одну версию видеокарты P106. В то же время регистрация именно этой модели графического ускорителя на фоне быстрого роста стоимости Ethereum практически не оставляют возможности сомневаться в том, что как минимум одна из таких карт будет выпущена.

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