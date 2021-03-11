NVIDIA выиграла суд против инвесторов, которые обвинили её в сокрытии доходов

11 марта 2021, 9:50

Окружной суд Калифорнии встал на сторону компании NVIDIA, которую инвесторы обвиняли в искажении данных о прибыли от продаж видеокарт майнерам.

Судебная тяжба велась с 2018 года. По мнению окружного судьи Хейвуда Гиллиама (Haywood Gilliam), который вёл это дело, сторона обвинения «не доказала, что компания действовала с сознательной безответственностью при решении не раскрывать информацию о доходах».

«Истцы должны ссылаться на факты, которые отражают некоторую степень преднамеренного или сознательного проступка», — говорится в постановлении. Суд также признал несостоятельными доводы заявителя о нарушениях компанией законодательства о ценных бумагах.



Судебные разбирательства между NVIDIA и её инвесторами, в число которых входили пенсионные компании и финансовые фонды, началась с поддачи в конце 2017 года от лица фонда Ironworkers Local 580 Joint Fund коллективного иска. В нём утверждалось, что производитель графических чипов и видеокарт в 2017–2018 годах заработал на продаже оборудования майнерам около $1,73 млрд, но занизил доходы с этих продаж, чем ввёл инвесторов и акционеров в заблуждение. По мнению стороны обвинения, так фирма скрывала растущую зависимость от криптовалютного рынка. В качестве одного из доводов инвесторы указали падение курса акций NVIDIA, якобы связанный с крахом рынка криптовалют к концу 2018 года.



В ходе первого судебного разбирательства суд указал на недостаточность доказательств у стороны обвинения и предложил внести правки, которые бы точно указывали на вину NVIDIA. Тогда инвесторы обратились к экономистам из Prysm Group, которые по итогам проверки заявили, что $1,126 млрд из $1,73 млрд заработанных средств компания NVIDIA намеренно отнесла к игровому сектору в своих финансовых отчётах. В июле 2020 года NVIDIA заявила, что приведённое в иске исследование Prysm Group основано на предположениях и домыслах. Юристы назвали обвинения необоснованными, поскольку установить реальную цель покупки видеокарт невозможно.



Не сдающиеся инвесторы всё равно обратились в суд, заручившись поддержкой «тайного свидетеля». К несчастью для стороны обвинения, свидетель позже сказал, что часть заявлений, которые ему приписывались, «не соответствуют действительности». Суд всё-таки принял часть свидетельских показаний, однако постановил, что они не доказывают вину NVIDIA, а также не доказывают то, что руководство компании знало, что видеокарты продаются майнерам.

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