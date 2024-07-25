YouTube перестаёт работать в России

Пользователи массово жалуются на низкое качество видео и медленную загрузку. Особенно это сказалось на роликах в HD и 4К.
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