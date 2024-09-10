Google запрещает регистрировать новые аккаунты на российские номера

10 сентября 2024, 9:45

Российские пользователи массово жалуются, что не могут привязать новые аккаунты к своим номерам, потому что "этот номер нельзя использовать для подтверждения".



Это может быть связано с новыми санкциями США, которые запрещают IT-компаниям оказывать услуги на территории путинской страны терроризма.