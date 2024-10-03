iOS 18 портит батареи iPhone, массово жалуются пользователи

После обновления у некоторых улетает 20-30% батареи всего за час. Все из-за фоновых процессов, которые изнашивают батарею.
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