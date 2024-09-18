18 сентября 2024, 9:45

Пользователи Apple жалуются, что iOS 18 "убивает" батареи их iPhone, - NYP

Пользователи пишут, что за час заряд смартфона (который не использовался) падает с 80% до 67%.

При этом эксперты пишут, что установка новой ОС на iPhone вызывает много процессов, которые будут работать в фоновом режиме - от индексации до перекалибровки батареи, и это может длиться часами или даже днями.

В конечном счёте, проблема должна решиться сама собой со временем после завершения обновления. Иногда пользователям приходится ждать, пока не будет доступно ещё одно обновление программного обеспечения, чтобы исправить ошибки.
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