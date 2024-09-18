Пользователи Apple жалуются, что iOS 18 "убивает" батареи их iPhone, - NYP

Пользователи пишут, что за час заряд смартфона (который не использовался) падает с 80% до 67%.
При этом эксперты пишут, что установка новой ОС на iPhone вызывает много процессов, которые будут работать в фоновом режиме - от индексации до перекалибровки батареи, и это может длиться часами или даже днями.
В конечном счёте, проблема должна решиться сама собой со временем после завершения обновления. Иногда пользователям приходится ждать, пока не будет доступно ещё одно обновление программного обеспечения, чтобы исправить ошибки.