Пользователи Apple жалуются, что iOS 18 "убивает" батареи их iPhone, - NYP

18 сентября 2024, 9:45

Пользователи пишут, что за час заряд смартфона (который не использовался) падает с 80% до 67%.

При этом эксперты пишут, что установка новой ОС на iPhone вызывает много процессов, которые будут работать в фоновом режиме - от индексации до перекалибровки батареи, и это может длиться часами или даже днями.В конечном счёте, проблема должна решиться сама собой со временем после завершения обновления. Иногда пользователям приходится ждать, пока не будет доступно ещё одно обновление программного обеспечения, чтобы исправить ошибки.