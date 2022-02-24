Зафиксирован сбой в работе Telegram

24 февраля 2022, 12:15

В работе мессенджера Telegram зафиксированы сбои. Неполадки в работе коммуникационного сервиса отметили пользователи из России, Украины и Беларуси.

Согласно данным сервиса Downdetector, который производит мониторинг работы популярнейших интернет-ресурсов, сбои в работе Telegram отмечены на территории России, Украины и Беларуси. Большинство отправивших жалобы пользователей сообщили на платформе о сложностях, возникающих при подключении к сервису, — доля таких жалоб составила 43 %. Кроме того, 31 % отправивших жалобы пользователей отметили проблемы с получением сообщений, и ещё 26 % пожаловались на работу приложения в целом. Больше всего сообщений о сбоях в работе сервиса поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.



Напомним, это не первая серия сложностей такого рода за последнее время — 4 февраля сообщалось о массовом сбое в работе сразу нескольких популярных сервисов: тогда, помимо Telegram, наблюдались неполадки в работе «ВКонтакте», а также Instagram и WhatsApp. До этого крупный сбой в работе Telegram отмечался 27 декабря 2021 года — тогда больше всего жалоб поступало из крупнейших городов постсоветского пространства, включая Москву, Санкт-Петербург, Киев и Минск.

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