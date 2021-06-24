24 июня 2021, 9:45

Новое приложение NVIDIA Canvas, которое сегодня стартует в бета-версии, предложит функциональность нашумевшей демонстрации GauGAN всем, у кого есть графические процессоры NVIDIA RTX.

Легким движением руки теперь вы сможете превращать наброски и в потрясающие реалистичные пейзажи. Вы сможете рисовать сразу материалами, используя ИИ, ускоренный на RTX. Созданное изображение можно стилизовать под любимого художника. Пользователи видеокарт RTX могут загрузить бета-версию Canvas beta, протестировать ее и оставить отзыв на форумах NVIDIA.