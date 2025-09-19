Вместе они будут разрабатывать новые процессоры для домашних ПК и нейросетей. Акции Intel моментально взлетели на 30%.
- Безопасность | Сегодня, 15:15
США предложили $10 млн за информацию о киберагентах КСИР
- Технологии | Сегодня, 14:45
Украинский военный три года пробыл в плену с пулей в сердце
- Технологии | Сегодня, 14:15
США одобрили продажу Польше Javelin на $780 млн
- Технологии | Сегодня, 13:45
Nvidia объединяется с Intel
- Технологии | Сегодня, 13:15
МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС
- Технологии | Сегодня, 12:45
РФ могла передать КНДР ядерные реакторы — Korea JoongAng Daily
- Технологии | Сегодня, 12:15
В Польше проходят массовые проверки укрытий
- Софт | Сегодня, 11:50
Google Play и ASO в 2025: алгоритмы, качество и взгляд в будущее
- Технологии | Сегодня, 11:45
Опубліковано фото китайського ударного БпЛА Star Shadow
- Обзоры | Позавчера, 10:04
REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт
- Фотогалереи | Позавчера, 7:30
Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025
- Аналитика | 12 сентября, 14:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №6 - зима 2025-2026 з рішенням EcoFlow та анонси Apple
- Обзоры | 7 сентября, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
- Аналитика | 6 сентября, 14:33
Дайджест найцікавішого за тиждень №5 - зарядка для електромобіля від EcoFlow та х-ки ракето-дрона "Паляниця"
- Обзоры | 6 сентября, 13:45
Досвід використання EcoFlow Delta 2
- Обзоры | 5 сентября, 9:17
EcoFlow 60W Solar Panel (EF-Fold-P060-DT) – 60Вт панель, яку можна покласти в сумку
- Обзоры | 3 сентября, 19:57
EcoFlow Smart Plug – одна з найбільш зручних "розумних" розеток
- Обзоры | 31 августа, 23:32
Verbatim Dual QuickStick 256GB USB 3.2 Gen1 + Type-C Grey (32041) – швидкісна металева флешка з двома інтерфейсами
- Бизнес | Вчера, 12:15
Logitech G показала нові гаджети для геймерів і запустила мега-знижки 5.00
- Бизнес | Позавчера, 21:59
Осінні знижки на флагманські рішення EcoFlow до мінус 38% 5.00
