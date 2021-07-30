D-Link представляет решение для увеличения производительности домашних систем

30 июля 2021, 15:15

Компания D-Link представляет решение для увеличения производительности домашних мультимедийных беспроводных сетей.

Решение добавляет в существующие домашние беспроводные сети частотный диапазон 5 ГГц, улучшает качество передачи мультимедийного контента на Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры в коттеджах и квартирах со сложной многоуровневой планировкой.



Решение основано на использовании беспроводной точки доступа DAP-1420.



Функциональные возможности DAP-1420:



подключение Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с (IEEE 802.11n, 5 ГГц);

две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi;

LAN-порт 10/100 Мбит/c для интеграции в существующую проводную сеть или подключения Ethernet-устройств;

внешний двухпозиционный переключатель между режимами работы: точка доступа и клиент беспроводной сети;

режим медиамоста (при использовании двух устройств);

шифрование WPA/WPA2;

кнопка WPS для быстрого создания защищенного беспроводного подключения.



Варианты применения решения:



Режим точки доступа с расширением зоны покрытия существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц.



Режим клиента для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование для «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом.



Режим медиамоста и дополнение существующей беспроводной сети 2,4 ГГц поддержкой диапазона 5 ГГц.



Предложенные решения используют механизм QoS с интеллектуальным планированием передачи пакетов данных, обеспечивая равноправную передачу мультимедийных потоков без взаимных помех и делая возможным одновременную трансляцию и воспроизведение сразу нескольких видеопотоков в HD-качестве.



DAP-1420 поддерживает технологию TX Beamforming для перераспределения мощности излучаемого сигнала в направлении местоположения беспроводных устройств домашней сети.



DAP-1420 выполнена в компактном вертикальном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря которому устройство гармонично дополнит любой современный интерьер офиса, апартаментов или гостевой зоны.



Также доступен комплект DAP-1422, состоящий из двух беспроводных точек доступа DAP-1420.



Беспроводные решения DAP-1422 и DAP-1420 доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей DAP-1420 и DAP-1422 составляет $18 и $35,5 соответственно.