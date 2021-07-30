D-Link представляет решение для увеличения производительности домашних систем

Компания D-Link представляет решение для увеличения производительности домашних мультимедийных беспроводных сетей.
Решение добавляет в существующие домашние беспроводные сети частотный диапазон 5 ГГц, улучшает качество передачи мультимедийного контента на Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры в коттеджах и квартирах со сложной многоуровневой планировкой.
Решение основано на использовании беспроводной точки доступа DAP-1420.
Функциональные возможности DAP-1420:
подключение Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с (IEEE 802.11n, 5 ГГц);
две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi;
LAN-порт 10/100 Мбит/c для интеграции в существующую проводную сеть или подключения Ethernet-устройств;
внешний двухпозиционный переключатель между режимами работы: точка доступа и клиент беспроводной сети;
режим медиамоста (при использовании двух устройств);
шифрование WPA/WPA2;
кнопка WPS для быстрого создания защищенного беспроводного подключения.
Варианты применения решения:
Режим точки доступа с расширением зоны покрытия существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц.
Режим клиента для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование для «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом.
Режим медиамоста и дополнение существующей беспроводной сети 2,4 ГГц поддержкой диапазона 5 ГГц.
Предложенные решения используют механизм QoS с интеллектуальным планированием передачи пакетов данных, обеспечивая равноправную передачу мультимедийных потоков без взаимных помех и делая возможным одновременную трансляцию и воспроизведение сразу нескольких видеопотоков в HD-качестве.
DAP-1420 поддерживает технологию TX Beamforming для перераспределения мощности излучаемого сигнала в направлении местоположения беспроводных устройств домашней сети.
DAP-1420 выполнена в компактном вертикальном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря которому устройство гармонично дополнит любой современный интерьер офиса, апартаментов или гостевой зоны.
Также доступен комплект DAP-1422, состоящий из двух беспроводных точек доступа DAP-1420.
Беспроводные решения DAP-1422 и DAP-1420 доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей DAP-1420 и DAP-1422 составляет $18 и $35,5 соответственно.