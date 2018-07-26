D-Link анонсировала решение для беспроводного подключения устройств

26 июля 2018, 10:15

D-Link представляет решение для высокоскоростного удаленного подключения мультимедийных устройств, таких как Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, а также оборудование «умного дома», на основе медиамоста/точки доступа DAP-1420.



Для передачи медиаконтента DAP-1420 использует диапазон 5 ГГц, обеспечивающий высокие скорости и не подверженный влиянию помех от расположенных рядом беспроводных сетей, работающих в традиционном диапазоне 2,4 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS обеспечивает одновременную передачу нескольких медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки или ее «подтормаживания».



Встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают качественный прием сигнала в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мультимедийных устройств. Технология TX Beamforming динамически корректирует диаграмму направленности, формируя направленный в сторону клиента сигнал. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, высокое качество голосовой связи, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.



Медиамост – данная схема позволяет организовать медиамост для передачи мультимедийного или игрового контента в диапазоне 5 ГГц с поддержкой приоритизации трафика, а также модернизировать существующую беспроводную сеть без замены базового маршрутизатора, работающего в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечив возможность подключения современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.



В режиме точки доступа DAP-1420 улучшает качество беспроводной сети и расширяет зону покрытия в многоуровневых коттеджах и квартирах сложной планировки.



В режиме клиента DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц в качестве беспроводного медиамоста, позволяя подключить по Wi-Fi удаленные Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, сетевой накопитель или видеорегистратор, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.



Настройка не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т. п. Переключение режимов между AP (точка доступа) и Client (клиент) осуществляется с помощью расположенного на корпусе переключателя. Для упрощения организации медиамоста из двух устройств DAP1420 предусмотрена функция автоконфигурирования: при соединении Ethernet-кабелем DAP-1420, работающего в режиме клиента, он автоматически скопирует настройки DAP-1420, работающего в режиме точки доступа. Подключение к беспроводной сети создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1420 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2.



Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $44.