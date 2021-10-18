Новые часы RRC-900Qi от Ritmix

18 октября 2021, 13:15

Задай ритм нового дня с новинкой от Ritmix - часами-будильником RRC-900Qi с беспроводной зарядкой!

Часы RRC-900Qi выполнены в минималистичном стиле - благородный темно-серый цвет корпуса из алюминия, четкие линии, крупные и хорошо различимые цифры, подчеркивающие общий стиль хай-тек. Помимо цепляющего внешнего вида стоит обратить внимание на функциональность новинки: на задней панели находятся 4 кнопки для настройки времени и установки будильника, а внизу - удобная многофункциональная кнопка для регулировки яркости дисплея и перевода будильника в режим SNOOZE.



Отличительной чертой RRC-900Qi стала встроенная функция беспроводной зарядки до 10 Вт для гаджетов, поддерживающих Qi стандарт быстрой зарядки: просто положите смартфон сверху - он зарядится без проводов и очередного поиска свободной розетки! За его безопасность можно не беспокоиться: на часах предусмотрен прорезиненный коврик, чтобы ваш телефон не скользил.