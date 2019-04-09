Ritmix RRC-1870T — новый радиоприемник за недорого

9 апреля 2019, 12:45

Корпус RRC-1870T черного цвета, имеет тонкую алюминиевую окантовку. Цифры индикации часов приятного белого цвета, легко читаются на расстоянии (высота цифр 50мм).

Регулировка яркости дисплея даёт возможность подобрать комфортный Вам режим в зависимости от освещенности помещения. На верхней части корпуса находятся интуитивно понятные кнопки настройки и управления.



Встроенное цифровое FM-радио имеет автопоиск радиостанций с хорошим уровнем сигнала и возможностью сохранения в памяти частот 20 радиостанций для их последующего быстрого переключения. Внешняя антенна улучшает качество приёма FM радиосигнала в помещении.



Новинка имеет несколько дополнительных полезных функций: цифровой комнатный термометр, два будильника с удобной настройкой и режимом сна. Кроме этого, на корпусе часов есть USB-выход 5В, 2А, с помощью которого можно заряжать мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и т.д. Теперь Вам не потребуется искать дополнительную розетку, до которой дотянется телефонная зарядка, просто используйте RRC-1870T в качестве источника питания.



Питание от электросети 220В, адаптер питания входит в комплект, кабель адаптера имеет длину 86 см и позволяет удобно расположить устройство. По желанию пользователя, можно дополнительно купить и установить элемент питания типа CR2032 в специальный отсек, тогда при внезапном отключении питания настройки времени и будильников Ritmix RRC-1870T сохраняются.



