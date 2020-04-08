Новые многофункциональные радиочасы Ritmix RRC-885

8 апреля 2020, 10:45

В продажу поступили новые многофункциональные радиочасы в стильном и элегантном корпусе цвета темного дерева Ritmix RRC-885.

Новый девайс отлично впишется и в современный, и в классический интерьер и порадует вас полезными функциями. У RRC-885 имеется встроенный будильник, чтобы вы могли просыпаться всегда вовремя, под требовательный сигнал зуммера или под любимую радиостанцию, зарядившись позитивом и бодростью на весь день. Еще одна особенность – встроенная беспроводная зарядка для смартфонов. Ее область покрыта мягкой тканью, которая убережет ваш смартфон от нежелательных царапин. Теперь, если вы вдруг потеряли или забыли свой кабель для зарядки - не страшно, просто положите смартфон на верхнюю панель подключенных к электросети радиочасов и убедитесь по индикации, что процесс зарядки смартфона стартовал.

Если вам захочется послушать особую музыкальную подборку из личных архивов, подключите свой носитель к RRC-885 при помощи AUX или Bluetooth. Так же можно воспользоваться картой памяти micro SD и устроить себе тихий семейный вечер под романтичную музыку или повеселиться с друзьями под зажигательный рок-н-ролл. Функции часов, будильника и радиоприёмника могут работать не только от подключения к сети 220В, но и автономно, при помощи встроенного литиевого аккумулятора. Автовыключение по таймеру поможет сохранить заряд аккумулятора как можно дольше. Берите Ritmix RRC-885 куда угодно: в длительную поездку или на дачу. А чтобы не мешать своим домашним в это нелегкое для всех карантинное время, спокойно переносите радиочасы из комнаты в комнату по Вашей потребности, не привязываясь к месторасположению розетки.