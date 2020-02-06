Новые часы от Ritmix с беспроводной зарядкой

6 февраля 2020, 13:45

В линейке электронных часов-будильников Ritmix ожидается обновление: цифровые часы RRC-910Qi с функцией быстрой беспроводной зарядки ваших девайсов.

Совершенно уникальное устройство сделает вашу жизнь удобнее – теперь вы никогда не забудете зарядить ваш смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку стандарта Qi. Отправляясь спать, просто оставьте смартфон на верхней поверхности часов-будильника.С помощью кнопок, расположенных на нижней части корпуса, можно легко настроить время, формат отображения и два встроенных будильника. Большая кнопка на нижней грани позволяет легким нажатием на верхнюю поверхность часов быстро выбрать один из 4 уровней яркости дисплея, а также одним движением включает режим дополнительного сна: после срабатывания будильник отключится и вновь сработает через 9 минут. Для вашего комфортного и полноценного сна снижается уровень яркости в ночное время.Чтобы зарядить смартфон, умные часы или любое другое устройство, поддерживающее возможность быстрой беспроводной зарядки, просто разместите устройство на верхней поверхности часов, совместив с индукционной областью в центре верхней грани. Когда процесс зарядки завершится, на экране часов изменится индикация. Ritmix RRC-910Qi поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 10Вт. Для этого необходимо, чтобы часы были подключены к сетевой розетке или адаптеру USB с выходом быстрой зарядки QC 2.0, QC 3.0. В комплект входит кабель Type C – USB, который поддерживает быструю зарядку без потери мощности. Часы-будильник работают и от обычного USB адаптера или розетки 5В, 2А, на функционал часов и будильника это не повлияет, однако скорость беспроводной зарядки устройств снизится, для полного заряда смартфона вам потребуется большее время.Ritmix RRC-910Qi доступны в черном цвете, размещаются в компактном корпусе, цифры на светодиодном дисплее имеют приятный мягкий белый цвет с удобной регулировкой яркости.