RRC-606 - самые компактные радиочасы Ritmix

23 января 2019, 11:45

В этом месяце в продажу на рынке поступают новые FM-радиочасы от Ritmix – модель RRC-606.

Новинка является самой компактной в линейке радиочасов Ritmix. Не занимая много места, удачно впишется в интерьер любой комнаты благодаря лаконичному и стильному дизайну. Корпус представлен в двух цветах – черном и белом. Цифры часов теплого белого цвета, легко читаются на расстоянии, яркость дисплея удобно регулируется пользователем.



Ritmix RRC-606 имеет множество полезных функций: два будильника, встроенное FM-радио с автопоиском радиостанций в Вашем регионе и возможностью сохранить в памяти 20 радиостанций для их быстрого переключения, удобная и понятная настройка времени часов, быстрое включение / отключение и установка времени будильников, ступенчатая регулировка яркости дисплея. Встроенная внешняя антенна улучшит качество приёма FM радиосигнала в помещении. Питание производится от сети 220В, встроенный кабель питания имеет длину 150см и позволит удобно разместить радиочасы в Вашей комнате. По желанию пользователя, можно дополнительно установить две ААА батарейки в специальный отсек, тогда при неожиданном отключении питания Ваши настройки времени и будильника сохранятся.



RRC-606 поможет своему владельцу вовремя проснуться, включит любимую радиостанцию, всегда подскажет точное время.







