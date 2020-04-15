Радиочасы Ritmix RRC-880 с беспроводной зарядкой смартфонов

15 апреля 2020, 12:15

Ritmix представляет стильные и многофункциональные радиочасы RRC-880, которые имеют встроенную беспроводную зарядку для смартфонов и других мобильных гаджетов.

Просто расположите Ваш смартфон с возможностью беспроводной зарядки на верхней грани часов и убедитесь по индикации, что процесс зарядки стартовал. Также RRC-880 успешно выполняют роль портативной колонки с возможностью воспроизводить музыку из Вашей личной библиотеки через SD-карту, а также по проводному или по беспроводному (Bluetooth) соединению с плеером, смартфоном, планшетом, ноутбуком. Устройство оснащено высококачественным FM-тюнером с автосканированием радиочастот, с помощью которого вы сможете найти ваши любимые радиоволны, сохранить до 40 частот в памяти устройства и наслаждаться комфортным прослушиванием и быстрым переключением между радиостанциями.



На передней части устройства расположен дисплей, отображающий четкие цифры часов или данных настройки (статус будильника, режим аудио воспроизведения и т.д.) приятным белым цветом. Управление интуитивное, осуществляется с помощью 4-х кнопок и поворотного регулятора настроек, расположенных на передней грани корпуса. Во время срабатывания будильника для дополнительного сна можно включить режим «Подремать» – через 9 минут сигнал будильника прозвучит снова. В устройстве предусмотрен таймер автовыключения, через 30, 60 или 90 минут.



Встроенный аккумулятор позволяет автономно использовать Ritmix RRC-880 как часы или как радио и без постоянного подключения к сети, с питанием от заряда аккумулятора. Для использования функции беспроводной зарядки устройство должно быть подключено к внешнему питанию (USB кабель входит в комплект), подключите его через стандартный сетевой USB адаптер или к разъёму USB на вашем сетевом фильтре.