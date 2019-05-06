Радиочасы RITMIX RRC-1830

6 мая 2019, 13:45

Новая модель FM-радиочасов Ritmix RRC-1830 отлично подойдет как для домашнего использования, так и для Вашего офиса.

Лаконичный дизайн: компактный черный корпус 6х5х15 см в сочетании с крупным цифрами часов высотой 5см, занимающими все полезное пространство дисплея. Приятный белый цвет цифр имеет 4 уровня комфортной регулировки яркости. Есть возможность установить один либо два будильника, с режимом сна, быстрым отключением и удобной настройкой. Активированный будильник наглядно отображается пиктограммой на дисплее.Встроенное цифровое FM-радио имеет автопоиск радиостанций, а также возможность сохранения в памяти 15 станций для последующего быстрого переключения между ними. Встроенный длинный провод FM антенны улучшает качество приёма радиосигнала в помещении.Для питания радиочасов RRC-1830 в комплект поставки входит кабель USB – micro USB. Выбирайте наиболее удобный именно Вам вариант – подключить радиочасы к любому сетевому USB адаптеру (рекомендуем выход USB 5В 1А), либо к USB разъёму Вашего сетевого фильтра или розетки, либо к USB выходу компьютера или ноутбука. Также в качестве портативного источника питания можно использовать любое мобильное зарядное устройство (power bank). Длина USB провода в комплекте – 148 см, что позволяет разместить радиочасы в удобном именно Вам месте, меньше зависеть от расположения розетки.