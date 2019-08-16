Новая стильная модель радиочасов от Ritmix RRC-1820

16 августа 2019, 14:45

Представляем вам новые радиочасы — RITMIX RRC-1820. Устройство имеет электронные часы с точным ходом, крупными цифрами глубокого синего цвета и комфортной четырехступенчатой регулировкой яркости дисплея, будильник и радиоприёмник.

Встроенное цифровое FM-радио оборудовано автопоиском станций с хорошим уровнем радиосигнала в вашем регионе и, как результат автопоиска, сохранением в памяти до 15 частот найденных радиостанций, для быстрого переключения между ними по вашему желанию. Встроенная внешняя антенна улучшит качество приёма радиосигнала в помещении. В радиочасах RITMIX RRC-1820 имеются два будильника с удобной настройкой, режимом сна, быстрым отключением. Заданные пользователем настройки сохраняются благодаря внутреннему элементу питания при кратковременном отключении от электросети.В RITMIX RRC-1820 используется питание через стандартный Micro-USB порт, радиочасы можно подключить к электросети как через USB выход 5В, расположенный в вашей розетке или сетевом фильтре, так и, используя любой стандартный USB адаптер, подключить к розетке 220В. Удобно взять с собой радиочасы с будильником в поездку, командировку и на отдых, подключив портативно к любому мобильному зарядному устройству (power bank). В комплект поставки входит кабель USB —Micro-USB для подключения к питанию длиной 148 см, что позволяет удобно расположить радиочасы в вашей комнате. Будильник надежно разбудит вас в нужное время, а любимая радиостанция поддержит хорошее настроение.