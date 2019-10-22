Новинка RITMIX - "прозрачные" радиочасы RRC-680T

22 октября 2019, 11:15

Стартует продажа уникальной новой модели радиочасов RITMIX RRC-680Т.

Креативное дизайнерское решение – абсолютно прозрачный и супертонкий LCD-дисплей, на который выведен циферблат электронных часов, календарь и будильник. Стильный черно-белый корпус новинки имеет отключаемую и регулируемую цветовую подсветку, превращающую белую область корпуса в тёплый желтый, мягкий зеленый, приятный голубой или нежно розовый. Радиочасы можно использоваться как дизайнерский элемент дополнительного освещения или как ночной светильник, они будут прекрасно смотреться в любом современном интерьере.



В RRC-680Т можно быстро и удобно настроить текущее время и дату с помощью кнопок на обороте корпуса, а также установить время включения радио и срабатывания будильника с возможностью выбора сигнала из нескольких мелодий. Поддерживается «режим сна» - эта функция позволяет остановить и вскоре повторить сигнал будильника. В отличие от большинства моделей радиочасов, время, на которое установлен будильник, всегда компактно выведено на дисплей, его удобно проверить «с первого взгляда», не заходя кнопками в настройки. Также на дисплее присутствует интегрированный календарь, отображающий текущую дату и день недели. Встроенный термометр показывает температуру в вашей комнате. Все эти данные четко отображаются на прозрачном дисплее, а встроенная светодиодная подсветка делает комфортным использование часов в ночное время.



Есть возможность комфортно слушать любимые радиостанции в ФМ диапазоне, встроенная антенна улучшает качество радиосигнала в помещении. Можно сохранить в настройках до 20 частот вещания радиостанций, обновляя этот список с помощью автопоиска.



RRC-680Т можно удобно расположить и подключить к штатной USB розетке или любому стандартному USB адаптеру с помощью длинного кабеля питания USB (156 см), который входит в комплект. Также можно взять радиочасы-будильник с собой в поездку и подключить к портативному питанию от мобильного зарядного устройства (powerbank). В специальный отсек рекомендуем установить 3 батарейки ААА для сохранения настроек при отключении питания от сети.