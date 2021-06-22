Телевизионные антенны Ritmix

22 июня 2021, 10:15

RITMIX выпустила антенны самых популярных форм. Среди новинок - 2 пассивных и 5 активных моделей, корпус и принимающие элементы которых изготовлены из алюминия или стали, а усилитель сигнала у 5 активных уличных антенн находится в защитном боксе из прочного пластика.

Самостоятельно установить их не составит труда: лаконичный дизайн, прочное крепление и легкая сборка - три кита, на которых держится качество наших антенн. Надежная, красочная упаковка с подробной инструкцией - как весомый бонус.

Просто представьте: ни ветер, ни снег, ни дождь не способны помешать вам наслаждаться любимой передачей. Помимо отличного приёма цифрового эфирного телесигнала современных HDTV стандартов, антенны поддерживают аналоговое ТВ вещание и приём FM радиосигнала. Новинки не требуют подведения какого-либо дополнительного питания от электросети - подключение происходит через стандартный антенный кабель, антенны питаются от ТВ приставки (декодера).Давайте разбираться, в чём отличие у предлагаемых моделей:Компактная пассивная RTA-302-16 S предназначена для приема эфирного ТВ сигнала на расстоянии до 12 км от ближайшей телевышки. Корпус и 16 принимающих элементов изготовлены из алюминия.Дальше - больше! Уличная пассивная антенна RTA-302-20 S подойдет для приема эфирного ТВ сигнала на расстоянии до 20 км от ближайшей телевышки, имеет не менее компактный вид в сравнении с первой моделью, а также корпус и 20 принимающих элементов изготовлены из высококачественной стали.Активные антенны RTA-311-12 AVS и RTA-313-14 AVS улавливают эфирный ТВ сигнал в радиусе до 25 км от ближайшей телевышки, имеют по 12 и 14 принимающих элементов из алюминия соответственно.Антенна RTA-312-20 AVS - активная, предназначена для приема эфирного ТВ сигнала на расстоянии до 30 км от ближайшей телевышки. Корпус и 20 принимающих элементов изготовлены из высококачественной стали.Модели RTA-333-36 AVS и RTA-355-42 AVS - активные, корпус и принимающие элементы (36 и 42 соответственно) выполнены из алюминия. Отличается расстояние для приема эфирного ТВ сигнала: антенна RTA-333-36 AVS отлично улавливает сигнал на расстоянии от 10 до 50 км от вышки, RTA-355-42 AVS является самой мощной из всей линейки - расстояние для приёма сигнала достигает до 80 км.Заметим, что большинство телевизоров распознают цифровой сигнал от ТВ антенны. Если ваш телевизор не поддерживает цифровые форматы вещания, необходимо приобрести отдельный декодер (ТВ приставку) для перевода принимаемого антенной цифрового эфирного сигнала в «понятный» вашему телевизору аналоговый сигнал. Также от ТВ приставки осуществляется питание активного усилителя антенны через антенный кабель, не забудьте настроить в меню вашей приставки разрешение подачи питания на внешнюю антенну